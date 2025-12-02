Çaykur Rizespor 6-1 Pendikspor | Ziraat Türkiye Kupası'nda Rize Farkı

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Pendikspor'u 6-1 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 20:01
Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Pendikspor'u 6-1 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Mithat Pala’nın ceza sahasına çıkardığı ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Samet Akaydin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Hojer’in pasında Olawoyin’i geçen topa Mithat’ın sağ taraftan dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

32. dakikada sağ taraftan Samet’ten gelen pasta topu sola doğru süren Valentin Mihaila, altıpasa yakın bölgeden vuruşunu gerçekleştirdi ve topu filelere gönderdi. 3-0

48. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Alikulov’un pasında ceza sahasının içerisinde topla buluşan İbrahim Olawoyin’in rakibini geçerek gerçekleştirdiği vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

50. dakikada Mithat Pala’nın pasında topla buluşan Augustonun ilerleyerek gerçekleştirdiği vuruşunda top filelerle buluştu. 5-0

83. dakikada sol kanattan ilerleyen Mithat Pala’nın ceza sahasına gönderdiği pasında vuruşunu gerçekleştiren Taha Şahin’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-0

88. dakikada gelişen Pendikspor atağında kaleciden seken topa bekletmeden vuruşunu yapan Jonson Clarke-Harris’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-1

Hakemler ve Kadrolar

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala, Husniddin Alikulov, Samet Akaydin (Attila Mocsi dk. 80), Casper Hojer (Taha Şahin dk.58), Taylan Antalyalı, Qazım Laçi, Antonio Augusto, İbrahim Olawoyin (Muhamed Buljubasic dk. 58), Valentin Mihaila (Halil Dervişoğlu dk. 64), Ali Sowe (Emrecan Bulut dk. 64)

Yedekler: Yahia Fofana, Giannis Papanikolaou, Jesuran Rak-Sakyi, Vaclav Jurecka, Altin Zeqiri

Teknik Sorumlu: Ekrem Dil

Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Stelios Kitsiou dk. 62), Berkay Sülüngöz (Bekir Karadeniz dk. 46), Vinko Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Hamza Akman (Mallik Wilks dk. 62), Djordje Denic, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir (Enis Safin dk. 76), Ahmet Karademir (Jonson Clarke-Harris dk. 62), Thuram

Yedekler: Hüseyin İşlek, Nuno Sequeira, Tarık Tekdal, Adnan Uğur, Görkem Bitin

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller

Samet Akaydin (dk. 15), Mithat Pala (dk. 25), Mihaila (dk. 32), İbrahim Olawoyin (dk.48), Augusto (dk. 50), Taha Şahin (dk. 83) — Çaykur Rizespor; Jonson Clarke-Harris (dk.88) — Pendikspor

