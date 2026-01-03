Çaykur Rizespor Antalya Kampında: Günde 2 Antrenman

Çaykur Rizespor, devre arası kamp hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 18 puanla, ligde 12. sırada tamamlayan takım, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa girdi.

Kamp Programı

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen hazırlıklar kapsamında takım, günü 2 antrenmanla tamamladı. Günün ilk antrenmanı 11.30'da, ikinci antrenman ise 17.30'da başladı.

Antrenman İçeriği

Isınma hareketleriyle başlayan ikinci antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarla devam etti. Çalışma, yarı sahada çift kale maç ile son buldu.

