DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.877.518,65 -0,55%

Çaykur Rizespor Antalya Kampında: Günde 2 Antrenman

Çaykur Rizespor, Antalya Belek'te devre arası kampında günde iki antrenman yapıyor; ilk yarıyı 18 puanla 12. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:25
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:29
Çaykur Rizespor Antalya Kampında: Günde 2 Antrenman

Çaykur Rizespor Antalya Kampında: Günde 2 Antrenman

Çaykur Rizespor, devre arası kamp hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 18 puanla, ligde 12. sırada tamamlayan takım, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa girdi.

Kamp Programı

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen hazırlıklar kapsamında takım, günü 2 antrenmanla tamamladı. Günün ilk antrenmanı 11.30'da, ikinci antrenman ise 17.30'da başladı.

Antrenman İçeriği

Isınma hareketleriyle başlayan ikinci antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarla devam etti. Çalışma, yarı sahada çift kale maç ile son buldu.

ÇAYKUR RİZESPOR, DEVRE ARASI KAMP HAZIRLIKLARI İÇİN BULUNDUĞU ANTALYA'DA GÜNÜ 2 ANTRENMANLA...

ÇAYKUR RİZESPOR, DEVRE ARASI KAMP HAZIRLIKLARI İÇİN BULUNDUĞU ANTALYA'DA GÜNÜ 2 ANTRENMANLA TAMAMLADI.

ÇAYKUR RİZESPOR, DEVRE ARASI KAMP HAZIRLIKLARI İÇİN BULUNDUĞU ANTALYA'DA GÜNÜ 2 ANTRENMANLA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor'un 6. Transferi: Talha Yünkuş
2
Kasımpaşa, Emre Belözoğlu Yönetiminde Antalya Kampını Sürdürüyor
3
Fenerbahçe, Anthony Musaba’yı 4.5 Yıllığına Kadrosuna Kattı
4
Selendi Belediyespor Namağlup Liderliğini Sürdürdü: Alaşehir'i 2-0 Yendi
5
Sivasspor, Erzurumspor FK Öncesi Eksi 15°C'de İdman
6
Konyaspor, Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
7
Meryem Koru, Konya Türkiye Kupası’nda U12 Kadın Epe’de 6’ncı Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları