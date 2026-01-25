Nene'den Göztepe'ye gol: Fenerbahçe'de bu sezon 4. gol

Trendyol Süper Lig 19. hafta - Maç Özeti

Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, Göztepe karşısında attığı golle bu sezon 4. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe evinde Göztepe ile mücadele etti. Maçın tek golü, 16. dakikada geldi: Musaba'nın sol kanattan kale önüne yerden ortasında, Nene topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

23 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk golünü Gençlerbirliği'ne karşı atmış, Kayserispor maçında ise 2 gol kaydetmişti. Bugünkü golle ligde dördüncü kez fileleri havalandırdı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Dorgeles Nene, 57. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı.

FENERBAHÇE’NİN MALİLİ OYUNCUSU DORGELES NENE, GÖZTEPE MAÇINDA ATTIĞI GOLLE BU SEZON 4. GOLÜNÜ KAYDETTİ.