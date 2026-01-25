Nene'den Göztepe'ye Gol: Fenerbahçe'de Bu Sezon 4. Gol

Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, Göztepe maçında attığı golle Trendyol Süper Lig'de bu sezon 4. golünü kaydetti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:18
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:18
Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, Göztepe karşısında attığı golle bu sezon 4. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe evinde Göztepe ile mücadele etti. Maçın tek golü, 16. dakikada geldi: Musaba'nın sol kanattan kale önüne yerden ortasında, Nene topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

23 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk golünü Gençlerbirliği'ne karşı atmış, Kayserispor maçında ise 2 gol kaydetmişti. Bugünkü golle ligde dördüncü kez fileleri havalandırdı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Dorgeles Nene, 57. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

