Fenerbahçe-Göztepe 1-1: Lider Galatasaray'la Puan Farkı 3'e Çıktı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın Özeti
Sarı-lacivertliler maçın 16. dakikasında öne geçerken, Göztepe 24. dakikada skoru eşitledi. Kalan sürede Fenerbahçe üstünlük golünü bulamayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı ve Kanarya sahadan 1 puanla ayrıldı.
Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybı sonrası Alanyaspor deplasmanından alınan galibiyetle puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, bu haftaki beraberlikle farkın tekrar 3'e çıkmasına engel olamadı.
Galatasaray ise dün oynadığı maçta Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
Tablo ve Gelecek
Galatasaray, ligde 43 puana yükseldi. Tedesco'nun öğrencileri gelecek hafta Kocaelispor ile karşılaşacak.
