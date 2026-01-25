Fenerbahçe-Göztepe 1-1: Lider Galatasaray'la Puan Farkı 3'e Çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'la puan farkının 3'e çıkmasına engel olamadı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:23
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:23
Fenerbahçe-Göztepe 1-1: Lider Galatasaray'la Puan Farkı 3'e Çıktı

Fenerbahçe-Göztepe 1-1: Lider Galatasaray'la Puan Farkı 3'e Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın Özeti

Sarı-lacivertliler maçın 16. dakikasında öne geçerken, Göztepe 24. dakikada skoru eşitledi. Kalan sürede Fenerbahçe üstünlük golünü bulamayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı ve Kanarya sahadan 1 puanla ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybı sonrası Alanyaspor deplasmanından alınan galibiyetle puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, bu haftaki beraberlikle farkın tekrar 3'e çıkmasına engel olamadı.

Galatasaray ise dün oynadığı maçta Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Tablo ve Gelecek

Galatasaray, ligde 43 puana yükseldi. Tedesco'nun öğrencileri gelecek hafta Kocaelispor ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE KONUK ETTİĞİ GÖZTEPE İLE 1-1 BERABERE KALIRKEN, LİDER...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE KONUK ETTİĞİ GÖZTEPE İLE 1-1 BERABERE KALIRKEN, LİDER GALATASARAY İLE PUAN FARKI 3'E ÇIKTI.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE KONUK ETTİĞİ GÖZTEPE İLE 1-1 BERABERE KALIRKEN, LİDER...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Juventus 3-0 Napoli: Kenan Yıldız 77. dakikada Gol
2
Manchester United, Arsenal'ı 3-2 Mağlup Etti
3
Yaser Asprilla, Galatasaray'ın 9. Kolombiyalı Transferi Oldu
4
Atatürk Üniversitesi'ne "Spor Dostu Kampüs" Sertifikası
5
Aliağa Petkimspor - Sassari İzmir'de: FIBA Europe Cup 2. Tur'da Kritik Randevu
6
Çayırova Belediyesi Federasyon Kupası'nı 70-52 ile Kazandı
7
Düzce Masa Tenisi Şampiyonları: Esin Olcay ve İbni Sina Zirvede

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları