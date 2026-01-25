Fenerbahçe 1-1 Göztepe: Evinde 3. Kez Puan Kaybı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın Özeti

Sarı-lacivertliler, 16. dakikada Nene’nin golüyle öne geçti. Ancak 24. dakikada kalesinde golü görerek beraberliği sağladı. Kalan bölümde her iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, taraftarı önünde bu sezon artık 3. beraberliğini almış oldu; daha önce sahasında Alanyaspor ve Galatasaray ile de berabere kalmıştı.

Tedesco’nun öğrencileri, Süper Lig’de bu sezon toplam 7. kez berabere kaldı.

Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Fenerbahçe, gelecek hafta Kocaelispor ile karşılaşacak.

