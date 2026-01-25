Fenerbahçe 1-1 Göztepe: Evinde 3. Kez Puan Kaybı

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile 1-1 berabere kalarak evinde bu sezon 3. kez puan kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:16
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:16
Fenerbahçe 1-1 Göztepe: Evinde 3. Kez Puan Kaybı

Fenerbahçe 1-1 Göztepe: Evinde 3. Kez Puan Kaybı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın Özeti

Sarı-lacivertliler, 16. dakikada Nene’nin golüyle öne geçti. Ancak 24. dakikada kalesinde golü görerek beraberliği sağladı. Kalan bölümde her iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, taraftarı önünde bu sezon artık 3. beraberliğini almış oldu; daha önce sahasında Alanyaspor ve Galatasaray ile de berabere kalmıştı.

Tedesco’nun öğrencileri, Süper Lig’de bu sezon toplam 7. kez berabere kaldı.

Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Fenerbahçe, gelecek hafta Kocaelispor ile karşılaşacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE KONUK ETTİĞİ GÖZTEPE İLE 1-1 BERABERE KALAN FENERBAHÇE, EVİNDE BU SEZON 3....

TRENDYOL SÜPER LİG’DE KONUK ETTİĞİ GÖZTEPE İLE 1-1 BERABERE KALAN FENERBAHÇE, EVİNDE BU SEZON 3. KEZ PUAN KAYBETTİ.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE KONUK ETTİĞİ GÖZTEPE İLE 1-1 BERABERE KALAN FENERBAHÇE, EVİNDE BU SEZON 3....

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Juventus 3-0 Napoli: Kenan Yıldız 77. dakikada Gol
2
Manchester United, Arsenal'ı 3-2 Mağlup Etti
3
Yaser Asprilla, Galatasaray'ın 9. Kolombiyalı Transferi Oldu
4
Atatürk Üniversitesi'ne "Spor Dostu Kampüs" Sertifikası
5
Aliağa Petkimspor - Sassari İzmir'de: FIBA Europe Cup 2. Tur'da Kritik Randevu
6
Çayırova Belediyesi Federasyon Kupası'nı 70-52 ile Kazandı
7
Düzce Masa Tenisi Şampiyonları: Esin Olcay ve İbni Sina Zirvede

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları