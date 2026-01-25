Juventus 3-0 Napoli: Kenan Yıldız 77. dakikada Gol

Serie A 22. haftada Juventus, evinde Napoli'yi 3-0 yendi; Kenan Yıldız 77. dakikada takımının 2. golünü kaydetti, Juventus puanını 42'ye yükseltti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:46
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:46
Serie A 22. hafta maç özeti

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus, sahasında Napoli ile karşılaştı ve etkili bir performans sergileyerek mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren goller; 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic tarafından kaydedildi.

Bu sonuçla Juventus, puanını 42'ye yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı. Napoli ise 43 puanda kaldı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

