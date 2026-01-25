Juventus 3-0 Napoli: Kenan Yıldız 77. dakikada Gol

Serie A 22. hafta maç özeti

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus, sahasında Napoli ile karşılaştı ve etkili bir performans sergileyerek mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren goller; 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic tarafından kaydedildi.

Bu sonuçla Juventus, puanını 42'ye yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı. Napoli ise 43 puanda kaldı.

