Fenerbahçe 1-1 Göztepe: Trendyol Süper Lig 19. Hafta

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı; Dorgeles Nene ve Janderson golleri kaydetti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:12
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:28
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Dorgeles Nene ve Janderson’un golleri öne çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Asensio’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lis topu çeldi. Pozisyonun devamında Musaba’nın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Fred’in kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kontrol etti.

65. dakikada Jayden Oosterwolde’nin savunma arkasına pasında topla buluşan Duran’ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

90+5. dakikada Asensio’nun sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Mert’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Goller

Dorgeles Nene (dk. 17) — Fenerbahçe
Janderson (dk. 24) — Göztepe

Hakemler

Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

Kadro ve teknik ekip

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe (Mert Müldür dk. 46), Milan Skriniar, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek (Fred dk. 38), Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene (Jhon Duran dk. 57), Marco Asensio, Antony Musaba (Kerem Aktürkoğlu dk. 81), Anderson Talisca
Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Youssef En-Nesyri, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak, Allan Santos, Arda Okan Kurtulan (Uğur Kaan Yıldız dk. 81), Efkan Bekiroğlu (İsmail Köybaşı dk. 81), Novatus Miroshi, Cherni, Junior Olaitan (Rhaldney dk. 68), Guilherme Luiz (Juan dk. 62), Janderson (Jeferson dk. 62)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, İbrahim Sabra
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kartlar

Fenerbahçe: Yiğit Efe, Milan Skriniar, Nelson Semedo
Göztepe: Allan Santos, Efkan Bekiroğlu, Rhaldney, Mateusz Lis

