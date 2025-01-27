Çaykur Rizespor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını başlattı. Ligdeki son maçında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden yeşil-mavili takım, enerji dolu bir antrenman ile rakibine hazırlanıyor.

Antrenman Detayları

Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenman programında topa sahip olma ve dayanıklılık parkurları yer alırken, çalışma çift kale maçla noktalandı.

Özel Durum

Takımda tedavisi devam eden Eray Korkmaz, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışarak kondisyonunu korumaya özen gösterdi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.