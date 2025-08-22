DOLAR
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, 30 Ağustos Cumartesi deplasmanındaki Galatasaray maçı için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde İlhan Palut yönetiminde antrenmanını tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:47
Antrenman detayları

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde salonda başlayan antrenmanda ısınma ve core egzersizleri yaptı.

Ardından sahada bir süre koşu ve taktik çalışma gerçekleştiren ekip, hazırlıklarını çift kale maç ile tamamladı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

