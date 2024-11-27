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Çaykur Rizespor, Kayserispor Maçına Kilitlendi

Muhammet Taha Şahin, Kayserispor maçının önemine vurgu yaparak galibiyet hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:10
Çaykur Rizespor, Kayserispor Maçına Kilitlendi

Çaykur Rizespor, Kayserispor Maçına Kilitlendi

Çaykur Rizesporlu futbolcu Muhammet Taha Şahin, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü yapılacak olan Bellona Kayserispor maçı için hazırlandıklarını belirtti.

Kazanç Serisini Sürdürmek İstiyorlar

Şahin, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini ifade ederek, “Şu an için tek odak noktamız Kayserispor maçı. Bu maçı da kazanıp seriyi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

Zorlu Bir Mücadele Olacak

Muhammet Taha, Kayserispor maçının zor geçeceğinin bilincinde olduklarını dile getirerek, “Son iki maçımızı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bunlar geride kaldı. Şu an için yalnızca bu maça odaklanıyoruz. Yoğun çalışmalara başladık ve galibiyet ile üç puan almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Takım Atmosferinin Değişimi

Öte yandan Şahin, sezon başında yaşanan kötü gidişat hakkında, “İyi oynadığımız dönemlerde sonuca gidemiyorduk ve bu motivasyon kaybına neden oluyordu. Ancak sonuçlar gelmeye başlayınca takım içindeki atmosfer değişti” diyerek, şimdilerde daha öz güvende olduklarını belirtti.

Bireysel Hedefler ve Takım Başarısı

Kendi performansına da değinen futbolcu, “Hedefim Çaykur Rizespor'da başarılı olmak. Buradan belki takımımızı ve kendimi Avrupa'da ya da büyük takımlarda göstermek istiyorum. Ancak tüm odak noktam Çaykur Rizespor” ifadelerini kullandı.

Genç Oyuncular için Bir Şans

Şahin, teknik direktör İlhan Palut ile çalışmanın genç oyuncular için bir şans olduğunu vurguladı ve “O, takıma inanmaya devam etti ve sonuçlar almaya başladık. Bu sonuçları sürdürebiliyorsak başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi.

Taraftar Desteği Önemli

Muhammet Taha, Kayserispor maçında taraftar desteğinin önemine de değinerek, “Bu maça taraftarları bekliyoruz. Onlar bizim için itici güç. Onlar olduğunda daha iyi oynuyoruz, daha iyi motivasyon sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Futbolcu Muhammet Taha Şahin, antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı...

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Futbolcu Muhammet Taha Şahin, antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

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