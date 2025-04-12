Çaykur Rizespor, Trabzonspor Maçına Hazır!

Çaykur Rizespor, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Takım, maç öncesi son antrenmanını Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirerek, hazırlıklarını tamamladı.

İlk 11'de yer alamayacak oyuncular arasında sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ve Papanikolaou yer alıyor. Çaykur Rizespor, hazırlıklarının ardından otobüsle Trabzon'a hareket etti.

İki takım, yarın saat 19:00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Rizespor'un galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu mücadele, futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma vaadediyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmana Alikulov (önde) da katıldı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmana Alikulov (önde) da katıldı.