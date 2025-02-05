Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü 2-1 Geçti

Çaykur Rizespor, Ankaragücü'ne Karşı Galip Geldi

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

Gollerin Ardından İkinci Yarı

Karşılaşma, 10. dakikada Çaykur Rizespor'un öne geçmesiyle başladı. Cezasahasının sol çaprazından Olawoyin'in penaltı noktasına havadan gönderdiği pası Varesanovic kafa vuruşuyla değerlendirerek topu filelere gönderdi: 1-0.

13. dakikada, Rizespor penaltı kazandı. Ceza sahasında Olawoyin'e yapılan müdahale sonrasında hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. 14. dakikada Jurecka penaltıyı gole çevirdi ve durumu 2-0 yaptı.

İlk yarı, Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Uzun Bir Süre Farkı Korudu

İkinci yarıda 61. dakikada, Yusuf Emre Gültekin'in serbest vuruşu sağ üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü. 77. dakikada Ankaragücü, farkı 1'e indirdi. Mesut Emre Kesik'in kullandığı köşe vuruşunda Ali Kaan Güneren topu arka direğe aşırdı ve Coelho meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Maç, Çaykur Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşılaştı. Çaykur Rizespor oyuncusu Varesanovic (solda) bir pozisyonda rakipleri ile mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşılaştı. Çaykur Rizespor oyuncusu Varesanovic (solda) bir pozisyonda rakipleri ile mücadele etti.