Çaykur Rizesporlu Akintola: 'Fenerbahçe Maçından 3 Puan Almayı Hedefliyoruz'

Akintola: Fenerbahçe'ye Karşı Kazanmaya Odaklandık

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Çaykur Rizespor, 25 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile kendi sahasında mücadele edecek. Takımın oyuncusu David Akintola, bu zorlu karşılaşma öncesinde yapılan antrenman öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İyi Başlangıç ve Hedefler

Akintola, ligde iyi bir başlangıç yaptıklarını ve bu durumu sürdürerek Fenerbahçe'den 3 puan almayı hedeflediklerini ifade etti. "Fenerbahçe çok güçlü bir ekip, ama biz de lige iyi bir giriş yaptık. Bunu devam ettirmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.

Taraftara İyi Futbol Sunma Amacı

Yeşil-beyazlıların güçlendiğini vurgulayan Akintola, "Harika işler yapıyoruz. Kaybetmeyi ya da berabere kalmayı düşünmüyoruz, hedefimiz 3 puan almak." diyerek kazanma arzularını yineledi.

Takım Olma Bilinci ve Gelişim Üzerine

Fenerbahçe karşılaşmasında oyuncuların taraftara güzel bir futbol izletme niyetinde olduğunu belirten Akintola, "Sezon başından beri iyi bir futbol sergiliyoruz. Bu performansı sürdürerek maçı kazanmak istiyoruz. Yeni gelen oyuncular takıma katkı sağlıyor, kendimizi sürekli geliştirmeye çabalıyoruz. Umarım daha fazla asist ve gol yapabilirim. Her şeyimi vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Akintola son olarak, lig yolculuğunun zorlu bir maraton olduğunu, taraftar desteğinin kritik olduğunu ve sadece kazanmayı değil, aynı zamanda iyi oynayıp kazanmayı istediklerini sözlerine ekledi.