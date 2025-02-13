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Çaykur Rizesporlu Sowe: "Galatasaray Maçı Zor Ama Biz Hazırız!"

Sowe, Galatasaray maçı öncesi takımının sahada en iyi sonucu almak için mücadele edeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:35
Çaykur Rizesporlu Sowe: "Galatasaray Maçı Zor Ama Biz Hazırız!"

Çaykur Rizesporlu Sowe: "Galatasaray Maçı Zor Ama Biz Hazırız!"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, 27 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile zorlu bir maça çıkacak. Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Ali Sowe, takımın sahada en iyi performansı göstermeye kararlı olduğunu vurguladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sowe, "Zor bir maç olacak ama hepimiz sahada en iyimizi verip, kendi adımıza en pozitif sonucu almak için orada olacağız" ifadelerini kullandı.

Rize'deki Mutluluğu

Rize'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sowe, takım arkadaşlarının kendisine sürekli yardımcı olduğunu söyledi. Ayrıca, kariyer hedefleri doğrultusunda ilerlemek için pozitif sonuçlar almanın önemine dikkat çekti.

Sowe, "Her zaman pozitif sonuçlarla ilerlediğimiz takdirde bu istediğim seviyeye geleceğimi düşünüyorum. Fakat şu anlık bununla yetiniyorum" dedi.

Gelecek Sezon Planları

Gelecek sezonla henüz bir plan yapmadığını belirten Sowe, odaklandığı tek noktanın Rize'deki performansı olduğunu ifade etti. "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu sezon için her şeyimi vermek istiyorum" diyen Sowe, sezon sonunda yeni planlamalar yapacağını açıkladı.

Transferler ve Takım İlişkileri

Takıma yeni katılan transferlerin önemine değinen Sowe, "Pozitif anlamda bir etkileri olacağını düşünüyorum. Çünkü üçü de çok önemli oyuncular. Bize geldikleri için hepimiz mutluyuz" şeklinde konuştu.

Favori Olmanın Getirdiği Sorumluluk

Sowe, Galatasaray ile yapacakları maçta kendi takımlarının favori olduğunu belirtti: "Bu maçı kazanmak adına sahaya çıkacağız. Ayrıca taraftarımızın önünde de oynuyoruz. Galatasaray'a karşı kazanmak bireysel anlamda ve takım olarak çok önemli bir galibiyet olur" dedi.

Oyun içinde kanat oyuncularıyla uyumunu da aktaran Sowe, "O yüzden saha içinde en iyi kanat oyuncularıyla anlaşıyorum diyebilirim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, sağlık durumu hakkında da bilgi vererek, "Bir ameliyat geçirdim. Ondan sonra bunu takmam gerekiyor, o yüzden takıyorum" dedi.

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