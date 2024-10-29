ÇBK Mersin, Tango Bourges Basket'i Yenerek Öne Geçti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Zaferi

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta mücadelesinde Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını 80 - 76'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maç Analizi

Bu zorlu karşılaşmada ÇBK Mersin, sergilediği etkili oyunla rakibine üstünlük sağladı. Takımın gösterdiği performans, ligdeki hedeflerini daha ulaşılabilir hale getirdi. Sonuç

ÇBK Mersin'in bu galibiyeti, Avrupa sahnesindeki iddiasını güçlendirirken, gelecekteki maçlar için umut verici bir gösterge oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun dördüncü haftasında ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Fransa'nın Tango Bourges Basket ile karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Natasha Howard (sağda) rakibiyle mücadele etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun dördüncü haftasında ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Fransa'nın Tango Bourges Basket ile karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Natasha Howard (sağda) rakibiyle mücadele etti.