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ÇBK Mersin, Üç Yeni Yıldızla Anlaştı

ÇBK Mersin, Natasha Howard, Yvonne Anderson ve Ilina Rupert ile yeni sezona hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 19:18
ÇBK Mersin, Üç Yeni Yıldızla Anlaştı

ÇBK Mersin Yeni Yüzlerle Güçleniyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcisi ÇBK Mersin, yeni sezon için kadrosuna üç önemli oyuncu kattı. Takım, Natasha Howard, Yvonne Anderson ve Ilina Rupert ile anlaşma sağladı.

Natasha Howard ile Anlaşma

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Natasha Howard ile yeni sezon için anlaşma imzalandı. Howard, WNBA ekiplerinden Dallas Wings’de forma giymiş, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile FIBA Avrupa Ligi kupasını kazanmış ve Kadınlar Basketbol Ligi play-off serisinde en değerli oyuncu (MVP) ödülüne layık görülmüştü.

Yvonne Anderson İle Yeni Dönem

Öte yandan, Yvonne Anderson ile de 2024-2025 sezonu için anlaşma sağlandı. Anderson, Fenerbahçe’de FIBA Avrupa Ligi kupası kazanan bir geçmişe sahipken, geçen sezonun "yılın savunmacısı" unvanını kazanmıştı ve Sırbistan Milli Takımı’nda da görev alıyor.

Ilina Rupert ile İki Yıllık Sözleşme

Son olarak, Ilina Rupert ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandı. Rupert, geçtiğimiz sezon WNBA'de Atlanta Dream ve Avrupa'da Virtus Bologna forması giymiş, Fransa Milli Takımı’nda da önemli bir rol oynamıştır.

ÇBK Mersin, bu transferlerle yeni sezona daha da güçlenerek girmeyi hedefliyor.

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