Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası Konya'da

TGTOF tarafından düzenlenen Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası, 19-20 Eylül'de Konya'da, Karatay Saraçoğlu Spor Tesisi'nde yaklaşık 240 sporcuyla gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:34
Tarih ve Yer

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası, 19-20 Eylül tarihlerinde Konya'da yapılacak. Organizasyon, Karatay Saraçoğlu Spor Tesisi'nde gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ve Kategoriler

Federasyonun açıklamasına göre müsabakada minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yaklaşık 240 sporcu ok atacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinden kulüpler ve ferdi sporcular şampiyonada yarışacak.

Ekipman ve Kıyafet Kuralları

Yarışmalarda yalnızca teknik kurul onaylı geleneksel yay ve oklar kullanılabilecek. Sporcular atışlarda geleneksel kıyafetlerle yer alacak; nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanların yanı sıra modern malzemeler kullanılamayacak.

