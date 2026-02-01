Çeşme Belediyespor’un Satranç Başarısı: Topaçoğlu Namağlup Şampiyon

Antalya Belek'te 24–31 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen şampiyonada Çeşme Belediyespor sporcusu Derin Topaçoğlu namağlup şampiyon oldu; Ali Arda Eracar milli takım havuzuna girdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:06
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:19
24–31 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya Belek'te düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Türkiye Şampiyonası, 3 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Zorlu organizasyonda Çeşme Belediyespor sporcuları önemli dereceler elde ederek ilçeye gurur yaşattı.

Derin Topaçoğlu namağlup şampiyon

Şampiyonanın küçükler kategorisinde mücadele eden Çeşme Belediyespor sporcusu Derin Topaçoğlu, 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak turnuvayı namağlup şampiyon tamamladı. Topaçoğlu, bu başarısıyla Türkiye’yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandı.

Ali Arda Eracar milli takım havuzunda

Yıldızlar kategorisinde yarışan Çeşme Belediyespor sporcusu Ali Arda Eracar, 9 maçta 7 puan toplayarak, ikinciyle eş puana sahip olmasına rağmen 5. sırada yer aldı. Eracar, elde ettiği dereceyle milli takım havuzuna girmeye hak kazandı.

Başkanın değerlendirmesi

Çeşme Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Sarısaç, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en zorlu yaş grubu turnuvalarından birine 10 sporcumuzla katıldık. Yenilgisiz şampiyon olan öğrencimiz Derin Topaçoğlu’nu, sıralamaya çok altlardan başlayıp gösterdiği üstün performansla turnuvayı 5. sırada tamamlayan Ali Arda Eracar’ı ve bu uzun süreçte formamızın hakkını vererek mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Tüm branşlarda olduğu gibi satrançta da çocuklarımıza ve şehrimize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

