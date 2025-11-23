Çeşme derbisinde gol sesi çıkmadı: Çeşme Belediyespor 0-0 İmren Alaçatıspor

Maç Özeti

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda Çeşme'nin iki temsilcisi karşı karşıya geldi ve derbi golsüz eşitlikle (0-0) sona erdi. Ligin 9. haftasında oynanan mücadelede her iki takımın da yakaladığı gol fırsatları değerlendirilmedi.

Tribün ve Güvenlik

Karşılaşma geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Güvenlik tedbirleri gereği İmren Alaçatıspor taraftarları maça alınmazken, Çeşme Belediyespor taraftarları kimlik kaydı ve davetiye şartıyla, 750 kişilik kontenjan dahilinde tribünde yer alabildi.

Maçı Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve İlçe Spor ve Gençlik Müdürü Nuri Büyükateş izledi.

Maç Sonu ve Puan Durumu

Karşılaşma sonrası sahaya inen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, her iki takımın yöneticileri, teknik ekipleri ve futbolcularını tebrik ederek ligin ikinci yarısında başarı diledi.

Derbiden 1 puan çıkaran İmren Alaçatıspor, puanını 14'e yükselterek ligde 4. sıradaki yerini korudu. Çeşme Belediyespor ise 10 puanla 5. sırada haftayı tamamladı.

İZMİR SÜPER AMATÖR LİG E GRUBU'NDA MÜCADELE EDEN ÇEŞME’NİN İKİ TAKIMI ÇEŞME BELEDİYESPOR VE İMREN ALAÇATISPOR ARASINDAKİ DERBİ KARŞILAŞMASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.