DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Trendyol 1. Lig 19. Hafta: Ankara Keçiörengücü 3-1 Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti; Fernandes, Wellinton ve Ezeh golleri kaydetti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:55
Trendyol 1. Lig 19. Hafta: Ankara Keçiörengücü 3-1 Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig 19. Hafta: Ankara Keçiörengücü 3-1 Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma, Keçiören Aktepe Stadı’nda oynandı ve ev sahibi ekip etkili bir oyun ortaya koydu.

Maçtan dakikalar

21. dakika: Ankara Keçiörengücü’nün kontra atağında topu alan Junior Fernandes, çalımlarla ceza sahasına girip yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0

45. dakika: Hüseyin Bulut’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Wellinton, skoru 2-0’a taşıdı. 2-0

60. dakika: Ankara Keçiörengücü’nün sol kanattan geliştirdiği atakta Francis Ezeh, çalımlarla ceza sahasına sokulup uzak direğe gönderdiği şutla fileleri sarstı. 3-0

76. dakika: Ümraniyespor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Benny topu ceza sahasındaki Engjell Hoti’ye aktardı. Hoti bekletmeden yaptığı şutta topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat ve hakemler

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Berkay Erdemir, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Ali Vardar

Kadrolar

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Süleyman Luş dk. 84), Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Osman Haqi dk. 90), Odise Roshi (Erkam Develi dk. 90), Junior Fernandes (Halil Can Ayan dk. 74), Francis Ezeh (Hakan Bilgiç dk. 84), Mame Diouf

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Halil Can Ayan, Eren Sami Poyraz, Tahsin Özler, Alper Duman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Tomislav Glumac, Ali Turap Bülbül (Emre Kaplan dk. 66), Serkan Göksu (Engjell Hoti dk. 46), Andrej Dokanovic, Jurgen Bardhi (Atalay Babacan dk. 86), Talha Bartu Özdemir (Barış Ekincier dk. 46), Benny, Batuhan Çelik (Toheeb Kosoko dk. 66)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Kubilay Aktaş, Yusuf Kocatürk, Yusuf Deniz Şaş

Teknik Sorumlu: Levent Açıkgöz

Goller ve kartlar

Goller: Junior Fernandes (dk. 21), Wellinton (dk. 45), Francis Ezeh (dk. 60) — Ankara Keçiörengücü; Engjell Hoti (dk. 76) — Ümraniyespor

Sarı kartlar: Ali Dere, İbrahim Akdağ, Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü); Ali Turap Bülbül (Ümraniyespor)

TRENDYOL 1. LİG’İN 19. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI ÜMRANİYESPOR’U 3-1...

TRENDYOL 1. LİG’İN 19. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI ÜMRANİYESPOR’U 3-1 MAĞLUP ETTİ.

TRENDYOL 1. LİG’İN 19. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI ÜMRANİYESPOR’U 3-1...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF 2. Lig: İnegölspor 3-1 Altınordu — Taner Gümüş çift golle galibiyeti getirdi
2
Aydın Büyükşehir, Hilal Kocakara'yı Kadrosuna Kattı
3
TFF 2. Lig: Muğlaspor 1-1 Kastamonuspor
4
Sakaryaspor’da Enes Zengin 47. Başkan Oldu
5
Boluspor 4-1 Serikspor — Trendyol 1. Lig 19. Hafta
6
Derbide Genç Sürpriz: Fenerbahçe'de Haydar Karataş ve Alaettin Ekici

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti