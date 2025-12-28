Trendyol 1. Lig 19. Hafta: Ankara Keçiörengücü 3-1 Ümraniyespor

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma, Keçiören Aktepe Stadı’nda oynandı ve ev sahibi ekip etkili bir oyun ortaya koydu.

Maçtan dakikalar

21. dakika: Ankara Keçiörengücü’nün kontra atağında topu alan Junior Fernandes, çalımlarla ceza sahasına girip yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0

45. dakika: Hüseyin Bulut’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Wellinton, skoru 2-0’a taşıdı. 2-0

60. dakika: Ankara Keçiörengücü’nün sol kanattan geliştirdiği atakta Francis Ezeh, çalımlarla ceza sahasına sokulup uzak direğe gönderdiği şutla fileleri sarstı. 3-0

76. dakika: Ümraniyespor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Benny topu ceza sahasındaki Engjell Hoti’ye aktardı. Hoti bekletmeden yaptığı şutta topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat ve hakemler

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Berkay Erdemir, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Ali Vardar

Kadrolar

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Süleyman Luş dk. 84), Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Osman Haqi dk. 90), Odise Roshi (Erkam Develi dk. 90), Junior Fernandes (Halil Can Ayan dk. 74), Francis Ezeh (Hakan Bilgiç dk. 84), Mame Diouf

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Halil Can Ayan, Eren Sami Poyraz, Tahsin Özler, Alper Duman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Tomislav Glumac, Ali Turap Bülbül (Emre Kaplan dk. 66), Serkan Göksu (Engjell Hoti dk. 46), Andrej Dokanovic, Jurgen Bardhi (Atalay Babacan dk. 86), Talha Bartu Özdemir (Barış Ekincier dk. 46), Benny, Batuhan Çelik (Toheeb Kosoko dk. 66)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Kubilay Aktaş, Yusuf Kocatürk, Yusuf Deniz Şaş

Teknik Sorumlu: Levent Açıkgöz

Goller ve kartlar

Goller: Junior Fernandes (dk. 21), Wellinton (dk. 45), Francis Ezeh (dk. 60) — Ankara Keçiörengücü; Engjell Hoti (dk. 76) — Ümraniyespor

Sarı kartlar: Ali Dere, İbrahim Akdağ, Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü); Ali Turap Bülbül (Ümraniyespor)

