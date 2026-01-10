Chibuike Nwaiwu: 'Trabzonspor’a gelerek doğru bir karar aldım'

Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'a transferinin doğru karar olduğunu, takım ve takım arkadaşlarından memnun olduğunu söyleyerek hedeflerine odaklandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:32
Trabzonsporun yeni transferi Chibuike Nwaiwu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Antrenman öncesi değerlendirmeler

Gazeteciler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Nijeryalı savunma oyuncusu, bordo-mavili kulüpte olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hocamızla tanıştım ve ilk izlenimlerim çok iyi" diyen Nwaiwu, "Trabzonspor her zaman sevdiğim kulüplerden biriydi. Türk futbolunu takip ediyorum. Trabzonspor, hedeflerim doğrultusunda bana önemli bir platform sunabilecek bir kulüp" şeklinde konuştu.

Oyun tarzı ve takım içi ilişkiler

Oyun karakteriyle ilgili açıklamalar yapan Nwaiwu, "Yardım etmeyi seven bir insanım. Ülkemde yaşananları biliyorum ve bu beni daha sorumlu bir oyuncu yapıyor. Agresif bir yapım var ancak fazla risk almadan takıma faydalı olmaya çalışacağım. Batagov çok iyi bir oyuncu, potansiyeli net bir şekilde görülüyor. Lig çok iyi golcülere sahip. Benim işim odaklanmak ve hocamızın verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getirmek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşı Paul Onuachu'nun transfer sürecinde etkili olduğunu vurgulayan Nwaiwu, "Onuachu’yu bir abi olarak görüyorum. Kulüp hakkında bana çok güzel şeyler söyledi. Buraya gelmemde önemli bir payı var. Nwakaeme ile de burada tanıştım, beni çok nazik karşıladı" dedi.

Milli takıma da başarı dileklerini ileten genç oyuncu, "Bugün milli takımımıza başarılar diliyorum. İyi oyunculardan kurulu bir ekip ve bugün de iyi bir sonuç alacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Transfer sürecine ilişkin son değerlendirmesinde Nwaiwu, "Trabzonspor’a gelişim benim adıma çok iyi ve olumlu bir karardı. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

