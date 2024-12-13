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Çin'de Eski Milli Takım Teknik Direktörü Li Tie Rüşvetten 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Çin futbolunun gözde ismi Li Tie, rüşvet suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edildi. 2019-2021 yılları arasındaki yolsuzluklar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:38
Çin'de Eski Milli Takım Teknik Direktörü Li Tie Rüşvetten 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Li Tie Hapse Mahkum Edildi

Çin'de milli futbol takımının eski teknik direktörü Li Tie, rüşvet suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası aldı. Davası, Hubey eyaletinde görülen duruşmalar sonucunda kesinleşti.

Rüşvet Miktarı ve Suçlamalar

Mahkeme, Li'nin milli takım teknik direktörü olarak görev yaptığı 2019-2021 yıllarında, belirli kulüplerden belirli oyuncuları milli takıma seçme ve oynatma karşılığında 50 milyon yuan (yaklaşık 6,8 milyon dolar) rüşvet aldığını açıkladı. Kendisinin de milli takım teknik direktörü olabilmek için 3 milyon yuan (yaklaşık 410 bin dolar) rüşvet verdiği belirtildi.

Futbol Kariyeri ve Teknik Direktörlük Dönemi

Eski futbolcu Li Tie, kariyerine Çin'de başlamış ve sonrasında İngiltere’nin Everton ve Sheffield United takımlarında da forma giymiştir. 2002'de Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen Dünya Kupası'nda Çin Milli Futbol Takımı kadrosunda yer almıştı.

2019 yılında Çin Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Li, takımın 2022 Dünya Kupası eleme grubundaki başarısızlığının ardından görevden alınmıştı. Ayrıca, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu'nun spor alanındaki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan ilk isimlerden biri olmuştur.

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