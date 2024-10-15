Cizre Belediyespor Arkas Spor Maçına Hazırlanıyor

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Hazırlıklara Başladı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Cizre Belediyespor, 20 Ekim Pazar günü kendi sahasında Arkas Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Takım Çalışmalara İkinci İhtimalle Odaklandı

Dün izin yapan Cizre Belediyespor, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcı antrenörler Burak Köse ve Behmen Cıvıldak yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, top atma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma ve geriden oyun kurma teknikleri ile sürdü.

Maç Öncesi Motivasyon

Başantrenör Ramazanoğlu, yaptığı açıklamada, sezonun ilk iki maçında bekledikleri sonuçları elde edemediklerini belirtti ve Arkas Spor maçını kazanma hedefinde olduklarını ifade etti. Ramazanoğlu, "Son iki maçımızdan sonra, ligin güçlü takımlarından biri olan Arkas ile karşılaşacağız. Zor bir mücadele olmasını bekliyoruz. Arkas, iki hafta önce kupada Halkbank ile oynadı ve bu maçı kazandı. İlk üç hafta, zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarımıza odaklandık. Artık bunu sahaya yansıtmamız gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Destek Bekliyoruz

Başantrenör, Cizreli sporseverlere de çağrıda bulunarak, "Kendi saha ve seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz. Tüm Cizreli sporseverleri maça bekliyoruz; onların desteği bize güç verecektir." şeklinde konuştu.

Cizre Belediyespor, 20 Ekim Pazar günü saat 13.00'de Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda Arkas Spor ile karşılaşacak.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü konuk edeceği Arkas Spor maçının hazırlıklarına başladı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü konuk edeceği Arkas Spor maçının hazırlıklarına başladı.