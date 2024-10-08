Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı İki Yeni Oyuncu ile Anlaşma Sağladı

Cizre Belediyespor Kadrosunu Güçlendiriyor

Voleybol dünyasında SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Cizre Belediyespor, kadrosunu güçlendirmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Yeni İsimler Takıma Katıldı

Yeşil-kırmızılı kulüp, Emre Batur ve Kemal Kayhan ile sözleşmeler imzaladı. Geçtiğimiz sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen 36 yaşındaki Emre Batur, voleybol kariyerine Cizre'de yeni bir soluk katacak. 41 yaşındaki Kemal Kayhan ile daha önceki başarılı birlikteliklerinin ardından, yeniden anlaşmaya varıldı.

Hoş Geldin Mesajı

Kulübün resmi açıklamasında, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cizre Belediyespor'un önümüzdeki sezon için umutları ve hedefleri yüksek. Yeni transferlerin takıma katkısı merakla bekleniyor.