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Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:45
Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Cizre Belediyespor Şampiyonluğa Kilitlendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana ile 13 Ekim Pazar günü oynayacağı maç için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, top atma ve tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri gibi çeşitli teknik çalışmalarla devam etti.

Başantrenör Ramazanoğlu'ndan Açıklamalar

Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk maçında Halkbank ile başa baş bir mücadele sergileyen oyuncularını kutladı. Ancak son sette şanssız bir şekilde kaybettiklerinin altını çizdi.

Ramazanoğlu, "Önümüzde çok zorlu maçlarımız var. Bu hafta deplasmanda karşılaşacağız. Fenerbahçe son sezonun finalisti ve güçlü bir kadro kurdular. Bu, bizim için çok zorlu bir maç olacak. İlk üç hafta maçlarımızın zorluk derecesi yüksek olacak. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ve bunu sahada yansıtmamız gerekiyor. İnşallah başarılı oluruz," dedi.

Maç Bilgisi

Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana ile 13 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 2. haftasında konuk olacağı...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 2. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe Medicana maçının hazırlıklarına Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda devam etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 2. haftasında konuk olacağı...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 2. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe Medicana maçının hazırlıklarına Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda devam etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 2. haftasında konuk olacağı...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 2. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe Medicana maçının hazırlıklarına Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda devam etti.

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