Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü'ne 'Toplumsal Fayda' Ödülü

Topluma Değer Katan Projeler - Spor kategorisinde ödüle layık görüldü

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü, Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında 'Topluma Değer Katan Projeler - Spor' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Organizasyonda 9 ana kategoride değerlendirilen çalışmalar arasında 200'ün üzerinde proje incelendi ve kulübün projesi ödüle değer bulundu.

Ödül, Kurumsal İletişim Müdürü ve spor kulübünün yönetim kurulu üyesi Seda Demirel Yıldırım ile Kurumsal İletişim Danışmanı ve spor kulübünün genel koordinatörü Dr. İlker Dilek tarafından teslim alındı.

