Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü'ne 'Toplumsal Fayda' Ödülü

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü, Toplumsal Fayda Ödülleri'nde 'Topluma Değer Katan Projeler - Spor' kategorisinde ödül aldı; ödül Seda Demirel Yıldırım ve Dr. İlker Dilek tarafından teslim alındı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:26
Topluma Değer Katan Projeler - Spor kategorisinde ödüle layık görüldü

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü, Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında 'Topluma Değer Katan Projeler - Spor' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Organizasyonda 9 ana kategoride değerlendirilen çalışmalar arasında 200'ün üzerinde proje incelendi ve kulübün projesi ödüle değer bulundu.

Ödül, Kurumsal İletişim Müdürü ve spor kulübünün yönetim kurulu üyesi Seda Demirel Yıldırım ile Kurumsal İletişim Danışmanı ve spor kulübünün genel koordinatörü Dr. İlker Dilek tarafından teslim alındı.

