Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Mağlubiyeti Üstleniyor

Maç Sonrası Değerlendirme

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa karşısında yaşanan mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenerek basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Sorunların Kaynağı Benim”

Tekke, takımının maçta çok iyi oynadığını ifade etti. 2-0 geriye düştüklerini ve skoru çevirmek için tüm çabalarını harcadıklarını vurguladı. İlk yarıda beraberliği sağlamak için fırsatlar yakaladıklarını, ancak üçüncü bölgede yaptıkları hataların buna engel olduğunu dile getirdi.

Hatalarımızı Giderimeliyiz

"Pas oyununu alışkanlık haline getirmiş bir takımımız var. Bu oyundan vazgeçmemeliyiz" diyen Tekke, ilk yarıda rakibe uyguladıkları baskılardan bahsederek, daha iyi şeyler yapabilselerdi galibiyet alabileceklerini ekledi.

"Mağlubiyetin sorumlusu tamamen benim. Oyuncularımın emeklerine sağlık," şeklinde ifade etti.

Gelecek Hedefler

Tekke, önlerindeki haftalarda Antalyaspor ile oynayacakları derbi maçına dikkat çekerek, devre arasına kadar almak istedikleri puanları elde etmek zorunda olduklarını belirtti.