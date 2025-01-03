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Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 ile Geçti

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 2-1'lik galibiyetin ardından mutluluğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 23:48
Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 ile Geçti

Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u Yendi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Sami Uğurlu, galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

İyi Başlangıç ve Mücadeleci Oyun

Uğurlu, maçın başına istedikleri gibi başladıklarını belirtti. Önde baskı yapmaya odaklandıklarını aktaran Uğurlu, "Amacımız rakibi uzun topa yönlendirmekti ve bunda başarılı olduk. Attığımız ilk gol sonrasında öz güvenimiz daha da arttı. Daha fazla mücadele ederek, oyunun kontrolünü elimizde tutarak ve topa daha fazla sahip olarak ilk yarıyı geçirdik," dedi.

İkinci Yarı ve Oyuncu Değişiklikleri

İkinci yarıda buldukları ikinci gol sonrası oyunun psikolojik aktarımının değiştiğini belirten Uğurlu, "Maçın başından sonuna kadar verilen mücadeleden memnun kaldım. Bu maç, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Beşiktaş maçları gibi bizim için kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı," dedi.

3 Puan Önemi ve Destek Eksikliği

Uğurlu, Konyaspor karşısındaki geçiş oyununu oynamanın enerji ve efor gerektirdiğini belirterek, bunu 90 dakikaya yaymanın zor olduğunu söyledi. Oyuncu değişiklikleriyle oyunu tutmaya çalıştıklarını dile getiren Uğurlu, "Bunun için gerekli desteği tam anlamıyla alabildiğimizi söyleyemem. Yine de, çok mücadele ettiğimiz bir maçın ardından alınan 3 puan bizim için kritik öneme sahipti. Oyuncularımı verdikleri mücadele için tebrik ediyorum," şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor GAİN Park Stadında...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor GAİN Park Stadında karşılaştı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor GAİN Park Stadında...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor GAİN Park Stadında karşılaştı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

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