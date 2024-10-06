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Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray Maçını Değerlendirdi

Fatih Tekke, Galatasaray'a karşı gösterdikleri performansın kendileri için olumlu olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 21:53
Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray Maçını Değerlendirdi

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Maç Değerlendirmesi

Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Tekke, takımının maçta en azından bir puanı hak ettiğini ama bunu elde edemediklerini ifade etti.

Maç Sonrası Yapılan Açıklamalar

RAMS Park'ta gerçekleştirilen maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Tekke, Galatasaray'ın güçlü bir kadroya ve etkili bir iç saha atmosferine sahip olduğunu vurguladı. "Bugün en azından bir puanı hak etmiştik. Bu da bizim için olumlu. Puan ve puanlara ihtiyacı olan bir takımız. Hedefimiz her zaman küme düşme hattının üzerinde kalmak," dedi.

Takım Performansı Hakkında

Maçta iyi bir performans sergilediklerini belirten Tekke, "Oyunun tüm bölümünde planlı, organize ve ne yapmak istediğimiz çok net belli olan bir takımdık. Oyuncularımı kutlarım. Üzgünüz, puan alabilirdik. Kaybetmemiz doğal bir sonuçtu. Bence Galatasaray'a zor bir maç oynattık. Bu, öz güvenimiz açısından çok olumlu bir durum,” şeklinde konuştu.

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