DOLAR
34,28 0,05%
EURO
37,11 -0,08%
ALTIN
3.056,46 -1,11%
BITCOIN
2.483.128,79 -4,09%

Çorlu Spor 1947, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi

Çorlu Spor 1947, Adanaspor'u uzatmalarda 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:17
Çorlu Spor 1947, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

3. eleme turunda heyecan dolu bir karşılaşmada Çorlu Spor 1947, Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, uzatmalara taşınarak büyük bir gerilime sahne oldu.

Maç Özeti

Bu zorlu maçta Çorlu Spor 1947, rakibini sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu galibiyet ile birlikte Çorlu Spor 1947, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turuna yükselerek bir üst aşamaya adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Adanaspor ile Çorlu Spor 1947 Yeni Adana Stadyumu'nda...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Adanaspor ile Çorlu Spor 1947 Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Devran Şenyurt (6) rakibi ile mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Adanaspor ile Çorlu Spor 1947 Yeni Adana Stadyumu'nda...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Adanaspor ile Çorlu Spor 1947 Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Devran Şenyurt (6) rakibi ile mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorlu Spor 1947, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi
2
Anadolu Efes, Barcelona Maçında Kaybetti
3
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Liderliğini Koruyor
4
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. Hafta Kıyasıya Mücadeleler
5
Türkiye Kadın Futbol Takımı 2025 UEFA Avrupa Şampiyonası'na Veda Etti
6
2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye - Ukrayna Maç Sonucu
7
Ritmik Cimnastikçiler Balkan Şampiyonası'nda 9 Madalya Kazandı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek