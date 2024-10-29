Çorlu Spor 1947, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

3. eleme turunda heyecan dolu bir karşılaşmada Çorlu Spor 1947, Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, uzatmalara taşınarak büyük bir gerilime sahne oldu.

Maç Özeti

Bu zorlu maçta Çorlu Spor 1947, rakibini sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu galibiyet ile birlikte Çorlu Spor 1947, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turuna yükselerek bir üst aşamaya adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Adanaspor ile Çorlu Spor 1947 Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Devran Şenyurt (6) rakibi ile mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Adanaspor ile Çorlu Spor 1947 Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Adanasporlu Devran Şenyurt (6) rakibi ile mücadele etti.