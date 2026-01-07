Çoruhlu FK, Nizamettin Çalışkan ile orta sahayı güçlendirdi

İzmir Çoruhlu FK, 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan’ı transfer etti. Takım devre arasına 9 puanla 14. sırada girdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:07
TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisinden transfer hamlesi

İzmir Çoruhlu FK, 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Turuncu-siyahlılar, daha önce Yasin Öztekin ve Salih Tokgöz ile anlaşmıştı. Son olarak Yalova FK 77 forması giyen Çalışkan transferiyle takımın orta sahasına deneyim kazandırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transferleri kapsamında son olarak Nizamettin Çalışkan ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

İzmir temsilcisi, TFF 3. Lig 4. Grup'ta devre arasına 9 puanla 14. sırada ve düşme hattında girdi.

