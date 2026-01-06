Çoruhlu FK, Yasin Öztekin’i Transfer Etti

İzmir Çoruhlu FK, son olarak Yalova FK forması giyen 38 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı. Kulüp, TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele ediyor ve ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli yıldız futbolcu Yasin Öztekin ile anlaşmaya varmıştır. Başkan Ahmet Çoruhlu ile gerçekleşen anlaşma camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Genç takviye: Salih Tokgöz

Öte yandan İzmir Çoruhlu FK, Yasin Öztekin'in ardından 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Salih Tokgöz'ü de transfer ettiğini duyurdu.

