MHP'li Ahmet Erbaş'tan Kütahyaspor Taraftarına Karşıyaka Maçı İçin 2 Otobüs Desteği

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahyaspor taraftarlarına verdiği destekleri sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde deplasman maçları için farklı taraftar gruplarına otobüs temin eden Erbaş, bu kez Karşıyaka deplasmanı için harekete geçti.

Erbaş, Karşıyaka ile oynanacak karşılaşma öncesinde farklı bir taraftar grubuna 2 otobüs desteği sağladı. Destek sonrası taraftarlar, sağlanan kolaylık için Milletvekili Ahmet Erbaş'a teşekkür etti.

Desteklerin Süreceği ve Spor Camiasının Tepkisi

Erbaş’ın Kütahyaspor’a ve taraftarlara yönelik desteklerinin devam edeceğini belirttiği girişim, spor camiasında memnuniyetle karşılandı. Kulüp ve taraftarlar yapılan desteğin motive edici olduğuna dikkat çekti.

Ahmet Erbaş'ın taraftarlara yönelik destekleri, Kütahyasporlu taraftarların deplasman organizasyonlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

MHP KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ AHMET ERBAŞ, KÜTAHYASPOR TARAFTARLARINA VERDİĞİ DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR