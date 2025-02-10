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Çorum FK, Enes Yetkin'i Çayelispor'a Kiraladı

Çorum FK, Altay'dan transfer ettiği Enes Yetkin'i Çayelispor'a kiraladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 22:00
Çorum FK, Enes Yetkin'i Çayelispor'a Kiraladı

Çorum FK'dan Kiralık Hamle

Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, genç yetenek Enes Yetkin'i Çayelispor'a kiraladığını açıkladı. Altay'dan transfer edilen 19 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu ile yapılan sözleşmenin detayları kulübün sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Yeni Sözleşme ve Kiralama Süreci

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Enes Yetkin, Altay'dan transfer edilerek kulübümüzle 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Enes'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz! Enes Yetkin, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için Çayelispor'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bu hamle, genç oyuncunun gelişimi açısından büyük bir fırsat sunarken, Çayelispor da kadrosuna değerli bir katkı sağlamış oldu.

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