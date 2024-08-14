Çorum FK, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çorum FK, Fatih Karagümrük Maçına Odaklandı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü kendi sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maçın hazırlıklarına hızla başladı.

İlk Haftanın Ardından Hızlı Bir Başlangıç

Lig açılışında Ümraniyespor'a 3-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşayan Ahlatcı Çorum FK, bu mağlubiyetin ardından izin yapmadan kulüp tesislerinde bir araya gelerek idmana başladı.

Teknik Ekip ve Antrenman Detayları

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda, oyuncular yenilenme çalışmalarına odaklandı.

Sakatlıklar Takımı Etkiliyor

Geçtiğimiz maçta sakatlık yaşayan Atakan Cangöz, Ozan Sol, Kabongo Kasongo ile Suat Kaya ise antrenmana katılmadı. Bu durum, takımın hazırlıklarını olumsuz etkiliyor.