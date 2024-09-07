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Çorum FK Yeni Malatyaspor Maçına Hazırlanıyor

Çorum FK, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Takım, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 16:11
Çorum FK Yeni Malatyaspor Maçına Hazırlanıyor

Çorum FK'nın Maç Hazırlıkları Devam Ediyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli Aranın Ardından Tekrar Sahalarda

Milli takım arasının ardından 5 gün dinlenme molası veren kırmızı-siyahlı ekip, şimdi Yeni Malatyaspor maçı için antrenmanlarına hızla geri döndü.

Güçlendirme Çalışmaları

Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda, takımın teknik direktörü Serkan Özbalta yönetiminde futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışma ile oyuncuların fiziksel performanslarının artırılması hedefleniyor.

Birlikte Çift Antrenman

Çorum FK, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yarın da çift antrenman gerçekleştirecek. Takım, karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır.

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