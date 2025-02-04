Cristiano Ronaldo: "Tüm zamanların en iyisi olduğumu düşünüyorum"

Ronaldo, Tüm Zamanların En İyi Futbolcusu Olduğuna İnanıyor

Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğuna inandığını açıkladı. İspanya'nın La Sexta kanalına verdiği röportajda, kariyeri, Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile rekabeti ve Suudi Arabistan'daki hayatı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İstatistiklerle Kendini Savunuyor

39 yaşındaki Ronaldo, istatistiklerin her şeyi anlattığını vurgulayarak, "Tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğumu düşünüyorum. İnsanlar Pele, Maradona veya Messi'yi tercih edebilir, bunu anlıyorum ve saygı duyuyorum ama Cristiano'nun komple bir oyuncu olmadığını söylemek haksızlık. En eksiksiz oyuncuyum. Kendimden daha iyi bir futbolcu görmedim" dedi. Ayrıca, sol ayaklı olmasına rağmen sol ayakla en çok gol atan oyuncular arasında ilk 10'da yer aldığını ekledi.

Messi ile İyi İlişkisi

Tarihin en iyi futbolcusu tartışmalarında sıkça Lionel Messi ile kıyaslanan Ronaldo, ikili arasında tarihi bir rekabet olduğunu dile getirdi. "Messi ile çok iyi bir ilişkim vardı. Bir ödül töreninde onun için çeviri yaptığımı hatırlıyorum, çok komik bir andı" diyen Ronaldo, 15 yıldır ödülleri paylaştıklarını ve her zaman iyi anlaştıklarını da belirtti.

Camp Nou Anıları

Ronaldo, Real Madrid ile olan macerasının sona erdiğini ifade ederek, Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'da gol atmayı sevdiğini söyledi. "Camp Nou'da oynamayı ve gol atmayı çok seviyordum. Islıklandığım, beni cesaretlendiren bir stadyumdu" dedi. Ayrıca, Real Madrid'den ayrılmasına da değinerek, "Oradaki misyonum bitmişti, farklı bir motivasyon istedim" şeklinde konuştu.

Barcelona'da Oynama Şansı

Ronaldo, 18 yaşındayken Barcelona'da oynama ihtimalinin olduğunu aktardı. "Sporting'de oynuyordum ve birçok kulübe gidebilirdim. Barcelona'da oynayabilirdim. Fakat transferin hemen gerçekleşmesini isteyen Manchester United oldu" dedi.

Kylian Mbappe Hakkındaki Görüşleri

Ronaldo, Kylian Mbappe'nin santrfor olarak oynamayı bilmediğini savundu. "Mbappe santrfor olarak nasıl oynanacağını bilmiyor çünkü bu onun pozisyonu değil. Madrid'de olsaydım ona Cristiano gibi nasıl '9'da oynanacağını öğretirdim" açıklamasında bulundu.

Bellingham’a Zinedine Zidane Benzerliği

Ronaldo, Real Madrid'in genç yıldızı Jude Bellingham'ın kendisine Zinedine Zidane'ı hatırlattığını söyledi. "Bellingham çok genç ve önünde parlak bir gelecek var" dedi.

Suudi Arabistan Ligi Hakkında

Ronaldo, Suudi Arabistan’da oynamaktan ve ailesiyle burada yaşamaktan keyif aldığını belirtti. "Suudi Arabistan ligi, Amerikan Futbol Ligi'nden (MLS) kesinlikle daha iyi" şeklinde konuştu. Portekizli yıldız, burada oynamanın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu vurguladı.

Günlük Yaşamı

Futbol tutkusunun hala devam ettiğini söyleyen Ronaldo, günlük rutinini de paylaştı: "Her gün antrenman yapmak ve maç oynamak isteyerek uyanıyorum. Uyanıp Georgina ile kahvaltı yapıyorum ve antrenmanlara gidiyorum" dedi.