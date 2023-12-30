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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Büyükekşi'nin fişini çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Büyükekşi'nin fişini çekti Türk futbolunda beklenmedik olaylar yaşanırken Süper Kupa final maçı, Suudi Arabistan yönetiminin Atatürk forması ve pankartından rahatsız olması nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok geçmeden o hamle geldi.