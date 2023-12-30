Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Büyükekşi'nin fişini çekti

Türk futbolunda beklenmedik olaylar yaşanırken Süper Kupa final maçı, Suudi Arabistan yönetiminin Atatürk forması ve pankartından rahatsız olması nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok geçmeden o hamle geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Büyükekşi'nin fişini çekti
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Suudi Arabistan'ın riyad başkentinde yapılacak Galatasaray Fernebhaçe derbisi iptal edilirken iki takımda maça çıkmayı reddetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan olaylar sonrasında TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istedi.

MEHMET BÜYÜKEŞİ YOLUN SONUNDA
Yaşanan olayların sonrasında gelen bilgiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını isterken yetkililer tarafından sonuçlandırıldığı bilgileri geldi. Fakan çıkan iddialar üzerine Büyükekşi'nin istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

TFF başkanı istifa
süper kupa maçına giden bazı taraftarlar açıklamalarında formada Atatürk var diye kendilerini dışarıya çıkardıklarını ve bunun bizzat TFF kararı olduğunun altını çizdi.

Büyükekşi istifa

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