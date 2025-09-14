Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası İlk Kez Ankara'da

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası ilk kez düzenleniyor

6-12 Ekim'de Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde

Teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası, ilk kez organize edilecek. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre turnuva, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Ankara'daki federasyon tesislerinde 6-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Turnuvada; 12, 14, 16, 18 yaş, büyükler ve masters grupları ile tekerlekli sandalye kategorileri yer alacak. Farklı yaş ve engellilik kategorilerinin dahil edildiği organizasyon, geniş katılıma açık şekilde planlandı.

Katılım ücretsiz olacak ve turnuvaya başvurular için son tarih 23 Eylül olarak duyuruldu. Başvuru süreçleri ve detaylar Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamalarında belirtildi.

Turnuva, Türkiye'de tenis altyapısına ve farklı yaş gruplarının rekabet ortamına katkı sağlaması hedeflenen ilk organizasyon olma özelliğini taşıyor.