Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası İlk Kez Ankara'da

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki tenis turnuvası 6-12 Ekim'de Ankara'da yapılacak; başvurular 23 Eylül'de sona eriyor, katılım ücretsiz.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 16:03
Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası İlk Kez Ankara'da

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası ilk kez düzenleniyor

6-12 Ekim'de Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde

Teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası, ilk kez organize edilecek. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre turnuva, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Ankara'daki federasyon tesislerinde 6-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Turnuvada; 12, 14, 16, 18 yaş, büyükler ve masters grupları ile tekerlekli sandalye kategorileri yer alacak. Farklı yaş ve engellilik kategorilerinin dahil edildiği organizasyon, geniş katılıma açık şekilde planlandı.

Katılım ücretsiz olacak ve turnuvaya başvurular için son tarih 23 Eylül olarak duyuruldu. Başvuru süreçleri ve detaylar Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamalarında belirtildi.

Turnuva, Türkiye'de tenis altyapısına ve farklı yaş gruplarının rekabet ortamına katkı sağlaması hedeflenen ilk organizasyon olma özelliğini taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Liverpool, Salah'ın 90+5'teki penaltısıyla Burnley'yi 1-0 geçti
2
Trampolin Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi
3
Gençlerbirliği, Kevin Csoboth'u 1 yıllığına kiraladı
4
Trendyol 1. Lig: Serik Spor Futbol A.Ş, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 Yendi
5
Zecorner Kayserispor 0-0 Göztepe — İlk Yarıda Gol Yok
6
Tokyo 20. Dünya Atletizm Şampiyonası — 2. Gün: Jefferson-Wooden Rekoru, Seville 9.77
7
Şırnak'ta Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası Sona Erdi

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye