Hull City, Southampton'ı Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

Maçın Detayları

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, 27. haftada, geçen sezon Premier Lig'de mücadele eden ve ligin kadro değeri en yüksek takımlarından biri olan Southampton'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı.

Puan Durumu ve Form

Hull City, son 7 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, maç eksiği olmasına rağmen 44 puanla ligde 5. sıraya yükseldi.

Turuncu-siyahlılar, aldığı bu galibiyetle play-off yolundaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

