Hull City, Southampton'ı Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

Hull City, 27. haftada Southampton'ı deplasmanda 2-1 yenerek 44 puanla 5. sıraya yükseldi; play-off iddiasını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 21:58
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 21:58
Hull City, Southampton'ı Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

Hull City, Southampton'ı Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

Maçın Detayları

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, 27. haftada, geçen sezon Premier Lig'de mücadele eden ve ligin kadro değeri en yüksek takımlarından biri olan Southampton'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı.

Puan Durumu ve Form

Hull City, son 7 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, maç eksiği olmasına rağmen 44 puanla ligde 5. sıraya yükseldi.

Turuncu-siyahlılar, aldığı bu galibiyetle play-off yolundaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

ACUN ILICALI’NIN SAHİBİ OLDUĞU İNGİLTERE CHAMPİONSHİP TEMSİLCİSİ HULL CİTY, 27. HAFTADA...

ACUN ILICALI’NIN SAHİBİ OLDUĞU İNGİLTERE CHAMPİONSHİP TEMSİLCİSİ HULL CİTY, 27. HAFTADA DEPLASMANDA SOUTHAMPTON'I 2-1 MAĞLUP ETTİ

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP TEMSİLCİSİ HULL CİTY, GEÇEN SEZON PREMİER LİG’DE MÜCADELE EDEN VE LİGİN...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hull City, Southampton'ı Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti
2
Alanyaspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
3
Galatasaray 1-1 Gaziantep FK: Ligde 4. beraberlik
4
Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK'ye Karşı 7. Golünü Attı
5
Galatasaray 1-1 Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 18. Hafta
6
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü oldu
7
Trendyol Süper Lig: Galatasaray 0-0 Gaziantep FK (İlk Yarı)

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları