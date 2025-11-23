Değer Erzincan Gençlerle Sahada: Erzincanspor'da Unutulmaz Ziyaret

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesindeki gençler, Değer Erzincan Projesi kapsamında Erzincanspor antrenmanını ziyaret ederek unutulmaz bir gün yaşadı.

Ziyaretin Ayrıntıları

Gençler, futbolcularla birlikte sahaya çıkarak antrenmana eşlik etti ve keyifli anlar geçirdi. Ziyaret sırasında gençler, futbolcularla tanışıp imza alarak anılarını ölümsüzleştirdi. Program, sporun birleştirici gücünü ortaya koyan sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Hedefler ve Teşekkür

Yetkililer, projenin çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek yılsonu itibarıyla 10 bin öğrenciye ulaşma hedefi'ni vurguladı. Değer Erzincan'ın yalnızca bir spor çalışması olmadığını; gençlere duyulan güvenin ve geleceğe bırakılacak en değerli emanetin simgesi olduğunu ifade ettiler.

Projenin yürütülmesine emek veren tüm kurumlara teşekkür eden yetkililer, özellikle Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, öğretmenler ve tüm ekiplere şükranlarını iletti. Etkinliğin koordinasyonunda önemli rol oynayan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve ekibine de ayrıca teşekkür edildi.

Yetkililer, "Bu yol iyilik yolu. İyiliği ve güzelliği tüm gençlerimize ulaştırıncaya kadar durmadan çalışacağız." mesajıyla projenin önemini bir kez daha vurguladı.

BİNLERCE GENCE DOKUNAN PROJE: DEĞER ERZİNCAN SAHADA