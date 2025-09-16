Deniz Öncü, 2026'da Elf Marc VDS Racing ile resmen anlaştı

Deniz Öncü, bu sezon Red Bull KTM Ajo adına mücadele ettiği Dünya Moto2 Şampiyonasında 2026 sezonu için Elf Marc VDS Racing Takımı ile resmi anlaşma sağladı. Haber, takımın resmi internet sitesinden duyuruldu.

Takım açıklaması ve transferin önemi

Elf Marc VDS Racing'in açıklamasında, 22 yaşındaki Deniz Öncü'nün transferiyle takımın 2026 kadrosunun "olağanüstü güçlü ve yetenekli" hale geldiği vurgulandı.

"Elf Marc VDS Racing Takımı, Deniz Öncü'nün 2026 Dünya Şampiyonası mücadelesi için Moto2 kadrosuna katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyor. MotoGP dışındaki en heyecan verici genç yeteneklerden biri olarak kabul edilen Türk yıldız, Marc VDS'nin Moto2'deki 17. sezonunda hem pistte hem de pist dışında kanıtlanmış yarış galibiyetiyle yıldız kalitesini getiriyor. Moto3'te üç kez şampiyon olan Deniz Öncü, 2025 yılında Triumph destekli Moto2 serisinde büyük bir atılım sezonu geçirdi. MotorLand Aragon ve Sachsenring'de kazandığı iki sansasyonel zaferle mevcut Dünya Şampiyonası sıralamasında sekizinci sıraya yerleşti. Deniz Öncü'nün haziran ayında Aragon'da elde ettiği unutulmaz ilk başarısı, Moto2 tarihinin en yakın yarışını kazanmasıyla yeteneklerini mükemmel bir şekilde ortaya koydu."

Takımın açıklaması, Öncü'nün pistteki başarılarına dikkat çekerken, sürücünün Marc VDS çatısı altında 2026'da nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Not: Mevcut sezon Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışmaya devam ediyor.