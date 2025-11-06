Denizli'de Spor Kompleksi Odaları Boşaltıldı: Antrenörler ve Sporcular Tepkili

Denizli'de Spor Kompleksi Odaları Boşaltıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanının talimatıyla, Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi'nde antrenör ve sporcuların kullandığı odaların boşaltıldığı iddia edildi.

Ne yaşandı?

Antrenörlerden, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki odaları tahliye etmeleri istendi. Odaların boşaltılmasının ardından sporculara ait malzemeler ve antrenman gereçlerinin odalarda bulundurulması yasaklandı. Sporcuların sınırlı imkanlarla temin ettiği ekipmanlar ve yarışma gereçleri koliler halinde depoya konuldu.

Cavit Ceylan'ın tepkisi

Denizli Atletizm İl Temsilcisi Cavit Ceylan, yaşananlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi ve depo fotoğraflarını paylaştı. Ceylan, alınan kararları tutarsız bulduğunu, kendileri ve sporcuların mobbinge maruz kaldığını belirterek bu uygulamanın Denizli'ye başarı getirmeyeceğini savundu.

"Denizli atletizmini sana bitirmeyeceğim" diyen Ceylan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Spor Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya’nın emri üzerine çocukların eşyalarının ve kaybolmaması için mücadele verdiğimiz yarışma malzemelerinin olduğu odaları boşalttık. Sağ olsun en dip köşede kurumun malzemelerini koymak için bir alan gösterdi. Malzemeleri koymama izin veren aynı kişi ve yine alsın bunları diyen aynı kişi ‘ablacım ablacım’ diye diye bizlere açık açık sürekli mobbing yapılmakta. Çünkü bizler Denizli Büyükşehir Belediyesine ve Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübüne yıllardır hiçbir karşılık beklemeden hizmet eden insanlarız. Bu sahadan olimpiyatlarda yarışan, Milli Takım sporcusu olan, defalarca Türkiye de derece yapan sporcularımız ve farklı kulüplerde Denizli’yi temsil eden sporcularımız var. Son zamanlarda almış olduğunuz kararların doğru olmadığını, yıllarca milli takımda antrenörlük yapan birisi olarak söylemek istiyorum. Sürdürülebilir başarının yolu bu değil".

İddialar ve tepkiler sürerken, konuya ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor.

