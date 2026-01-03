DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.852,59 -0,38%

Denizlili Ahmet Mete Boylu Antalya'da 3 Türkiye Rekoru Kırdı

Pamukkale Olimpik Sporlar, Antalya’daki kısa kulvar şampiyonasında 19 madalya kazanırken, milli yüzücü Ahmet Mete Boylu üç Türkiye rekoru kırdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:25
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:25
Denizlili Ahmet Mete Boylu Antalya'da 3 Türkiye Rekoru Kırdı

Denizlili Ahmet Mete Boylu Antalya'da 3 Türkiye Rekoru Kırdı

Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübü 19 madalya ile döndü

Antalya’da 24-28 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübü sporcuları dikkat çekici sonuçlar elde etti.

Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübünden turnuvaya katılan 13 sporcu, yarışmaları 10 altın, 2 gümüş, 2 bronz ve 5 yaş grubu madalyası ile toplam 19 madalya ile tamamladı.

Milli sporcu Ahmet Mete Boylu, şampiyonada üç ayrı Türkiye rekoru kırarak organizasyona damga vurdu. Boylu; Açık Yaş Türkiye rekoru, 4x200m Serbest Bayrak 18 yaş Türkiye rekoru ve 4x100m Karışık Bayrak 18 yaş Türkiye rekorunu kırdı.

Boylu, yarıştığı 12 ayrı kategoride 10 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak başarılı performansını perçinledi.

Elde edilen dereceler, Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübü'nün kısa kulvarda yükselen performansını ve Denizlili sporcuların ulusal arenadaki etkisini ortaya koydu.

ANTALYA'DA GERÇEKLEŞEN KULÜPLER ARASI KISA KULVAR YÜZME ŞAMPİYONASI’NDA PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR...

ANTALYA'DA GERÇEKLEŞEN KULÜPLER ARASI KISA KULVAR YÜZME ŞAMPİYONASI’NDA PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ SPORCULARI 10 ALTIN, 2 GÜMÜŞ, 2 BRONZ, 5 YAŞ GRUBU MADALYASI İLE TOPLAM 19 MADALYA KAZANDI. MİLLİ SPORCU AHMET METE BOYLU, ŞAMPİYONADA ÜÇ TÜRKİYE REKORU KIRARAK YARIŞMALARA DAMGA VURDU.

ANTALYA'DA GERÇEKLEŞEN KULÜPLER ARASI KISA KULVAR YÜZME ŞAMPİYONASI’NDA PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizlili Ahmet Mete Boylu Antalya'da 3 Türkiye Rekoru Kırdı
2
Koçarlı Belediyespor 10’da 10 Yaptı: Aydın DSİ'yi 3-1 Yendi
3
Beşiktaş Antalya'da Devre Arası Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Aliağa Helvacı Spor, Çiğli Belediyespor'u 4-0 Yendi
5
Jota Silva: "İlk maçta yüzde 100 hazır olacağıma inanıyorum" | Beşiktaş
6
Vodafone Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir 0-3 Galatasaray
7
Trabzonspor, 14. haftada Türk Telekom’u 92-84 yendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları