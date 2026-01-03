Denizlili Ahmet Mete Boylu Antalya'da 3 Türkiye Rekoru Kırdı

Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübü 19 madalya ile döndü

Antalya’da 24-28 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübü sporcuları dikkat çekici sonuçlar elde etti.

Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübünden turnuvaya katılan 13 sporcu, yarışmaları 10 altın, 2 gümüş, 2 bronz ve 5 yaş grubu madalyası ile toplam 19 madalya ile tamamladı.

Milli sporcu Ahmet Mete Boylu, şampiyonada üç ayrı Türkiye rekoru kırarak organizasyona damga vurdu. Boylu; Açık Yaş Türkiye rekoru, 4x200m Serbest Bayrak 18 yaş Türkiye rekoru ve 4x100m Karışık Bayrak 18 yaş Türkiye rekorunu kırdı.

Boylu, yarıştığı 12 ayrı kategoride 10 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak başarılı performansını perçinledi.

Elde edilen dereceler, Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübü'nün kısa kulvarda yükselen performansını ve Denizlili sporcuların ulusal arenadaki etkisini ortaya koydu.

