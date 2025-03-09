Denizlispor Başkanı Erhan Ergil İstifa Etti

Denizlispor Kulübü Başkanı Erhan Ergil, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa etti.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 21:48
Denizlispor Başkanı Erhan Ergil İstifa Etti

Denizlispor Kulübü Başkanı Erhan Ergil İstifa Etti

Nesine 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Erhan Ergil, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ergil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göreve geldiği andan itibaren kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Bu süreçte bazı düşmanlıklar edindiğini, ancak binlerce dost kazandığını belirten Ergil, "Memleketim için bir şeyler yapmanın hazzını yaşadım. Hayır duaları bana yeter. Ama çok yoruldum. Kişiliğimden taviz verdim. Ama onurumu kaybetmedim. Kaybedemem. Tek sermayem bu. Bir misyonu tamamladığımı düşünüyorum. Bir şehri uyandırmak, artık şu gelinen ortamın üzerine şehrin önde gelenleri de gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Bu bir birikimdir. Dün bir netice. Bugün bir zaferdir. Yine de o çocuklara sahip çıkın. Bu şehrin takımına sahip çıkın."" ifadelerini kullandı.

Kimseye kırgın olmadığını vurgulayan Ergil, sözlerine şöyle devam etti: "Elimden gelen bu kadardı. Kusura bakmayın. İnsanın gücü bir yere kadar yetiyor. Bugün, büyük bir sevdayla yürüdüğüm bu yoldan ayrılma vakti geldi. Denizlispor Kulübü Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bu süreçte yanımda olan, destek veren, dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Umudum her zaman bakidir ama zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Denizlispor her zaman benim yüreğimde olacak."

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