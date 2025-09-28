Depo İşçisinden Halterde Zirve: Hasan Sait Emrem Gençler Türkiye Şampiyonu (79 kg)

Afyonkarahisarlı Hasan Sait Emrem, Eskişehir'de Gençler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 79 kiloda birinci oldu; Kasım'da Arnavutluk'ta Balkan hedefi var.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:14
Depo İşçisinden Halterde Zirve: Hasan Sait Emrem Gençler Türkiye Şampiyonu (79 kg)

Depo İşçisinden Halterde Zirve: Hasan Sait Emrem Gençler Türkiye Şampiyonu (79 kg)

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da toptan gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki Hasan Sait Emrem, Eskişehir'de düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 79 kiloda birinci oldu. Başarısını işteki yoğun tempoya ve antrenman disiplinine bağlayan Emrem, gözünü Balkan Şampiyonası'na dikti.

Çalışarak başlayan sporcu hikayesi

Salar beldesinde yaşayan Hasan Sait Emrem, ortaokulda kaldığı yurtta tanıştığı antrenörü Abdürrezzak Avcı'nın yönlendirmesiyle haltere başladı. Dedesinin beldedeki iş yerinde yem çuvalları taşıyan, babasıyla inşaatta da çalışan Emrem, zamanla halterde yüksek kilolar kaldırarak kendisini geliştirdi.

Katıldığı yarışmalarda madalyalar elde eden Emrem, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM)'ne girmeye hak kazandı. Afyonkarahisar'da antrenörü Abdürrezzak Avcı'nın kulübünde çalışmalarını sürdüren sporcu, harçlığını çıkarmak için organize sanayi bölgesindeki toptan gıda deposunda çalışıyor.

Şampiyonluk, performans ve hedefler

Türkiye Halter Federasyonu'nun 16-21 Eylül'de Eskişehir'de düzenlediği Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 79 kiloda birinci olan Emrem, koparmada 130, silkmede 160 kilo kaldırabiliyor. İşten arta kalan zamanlarda kulüpte antrenman yaptığını söyleyen Emrem, çalışmalarını ve motivasyonunu şöyle özetliyor:

'Gıda deposunda çalışmak yorucu bir iş. Fakat halter sporu da ağırlık kaldırmak. Benim için kolay. Malzemeleri kaldırıp yerine bırakıyorum. Antrenman öncesi de benim için hazırlık oluyor. Spor hayatımda çok başarılı olmak istiyorum. Naim Süleymanoğlu ile Halil Mutlu'yu örnek alıyorum. Eskişehir'de şampiyon olmamız beni motive etti. Kasımda Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası var. Antrenörüm ile yoğun çalışıyorum. Oradaki rakiplerimi yenerek madalya kazanacağıma inanıyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve madalyalar kazanmak istiyorum.'

Antrenör Abdürrezzak Avcı da sporcusunun başarı grafiği ve hedefleri hakkında konuştu: 'Hasan Sait Emrem'in Türkiye şampiyonluğu sonrası daha büyük hedeflere kilitlendiğini vurguladı. Gıda toptancısının deposunda çalışıp harçlığını çıkarıyor. Bazen eşya taşımacılığı işlerinde ve inşaatta da çalışıyor. Bunları yaparken antrenmanlarını hiç aksatmıyor. Birlikte burada yoğun çalışıyoruz. Motivasyonumuz güzel. İnşallah, önümüzde Balkan Şampiyonası var. Oraya katılıp ilk üçe gireceğimize inanıyorum. Sonrasında diğer uluslararası şampiyonalarda ve olimpiyatlarda başarılar kazanmak istiyoruz.'

Hasan Sait Emrem'in hikayesi, çalışma disiplininin ve azminin spordaki karşılığını göstermesi açısından dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemdeki başarıları, genç sporcunun uluslararası arenadaki iddiasını test edecek.

Afyonkarahisar'da toptan gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki Hasan Sait Emrem, halterdeki...

Afyonkarahisar'da toptan gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki Hasan Sait Emrem, halterdeki başarısına yaptığı işlerin katkısı olduğunu düşünüyor. Dedesinin beldedeki iş yerinde yem çuvalları taşıyıp babasıyla inşaatta çalışan Hasan Sait, zamanla halterde yüksek kilolar kaldırarak kendisini geliştirdi.

Afyonkarahisar'da toptan gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki Hasan Sait Emrem, halterdeki...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marc Marquez MotoGP'de Şampiyonluğa Ulaştı — Japonya GP
2
İzmirli Poyraz Yetimler, Rüzgar Sörfünde Dünya İkinciliğine Ulaştı
3
Beşiktaş ile Kocaelispor Süper Lig'de 41. Randevu
4
Beşiktaş - Kocaelispor: Derbi Öncesi Kritik Sınav
5
EuroBasket 2025: Türkiye Sırbistan'ı 95-90 Yenip Grubu Lider Bitirdi
6
Çaykur Rizespor, Yahia Fofana'yı 3 Yıllığına Transfer Etti
7
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Ali Koç'tan Kararlı Mesajlar

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı