Depo İşçisinden Halterde Zirve: Hasan Sait Emrem Gençler Türkiye Şampiyonu (79 kg)

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da toptan gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki Hasan Sait Emrem, Eskişehir'de düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 79 kiloda birinci oldu. Başarısını işteki yoğun tempoya ve antrenman disiplinine bağlayan Emrem, gözünü Balkan Şampiyonası'na dikti.

Çalışarak başlayan sporcu hikayesi

Salar beldesinde yaşayan Hasan Sait Emrem, ortaokulda kaldığı yurtta tanıştığı antrenörü Abdürrezzak Avcı'nın yönlendirmesiyle haltere başladı. Dedesinin beldedeki iş yerinde yem çuvalları taşıyan, babasıyla inşaatta da çalışan Emrem, zamanla halterde yüksek kilolar kaldırarak kendisini geliştirdi.

Katıldığı yarışmalarda madalyalar elde eden Emrem, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM)'ne girmeye hak kazandı. Afyonkarahisar'da antrenörü Abdürrezzak Avcı'nın kulübünde çalışmalarını sürdüren sporcu, harçlığını çıkarmak için organize sanayi bölgesindeki toptan gıda deposunda çalışıyor.

Şampiyonluk, performans ve hedefler

Türkiye Halter Federasyonu'nun 16-21 Eylül'de Eskişehir'de düzenlediği Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 79 kiloda birinci olan Emrem, koparmada 130, silkmede 160 kilo kaldırabiliyor. İşten arta kalan zamanlarda kulüpte antrenman yaptığını söyleyen Emrem, çalışmalarını ve motivasyonunu şöyle özetliyor:

'Gıda deposunda çalışmak yorucu bir iş. Fakat halter sporu da ağırlık kaldırmak. Benim için kolay. Malzemeleri kaldırıp yerine bırakıyorum. Antrenman öncesi de benim için hazırlık oluyor. Spor hayatımda çok başarılı olmak istiyorum. Naim Süleymanoğlu ile Halil Mutlu'yu örnek alıyorum. Eskişehir'de şampiyon olmamız beni motive etti. Kasımda Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası var. Antrenörüm ile yoğun çalışıyorum. Oradaki rakiplerimi yenerek madalya kazanacağıma inanıyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve madalyalar kazanmak istiyorum.'

Antrenör Abdürrezzak Avcı da sporcusunun başarı grafiği ve hedefleri hakkında konuştu: 'Hasan Sait Emrem'in Türkiye şampiyonluğu sonrası daha büyük hedeflere kilitlendiğini vurguladı. Gıda toptancısının deposunda çalışıp harçlığını çıkarıyor. Bazen eşya taşımacılığı işlerinde ve inşaatta da çalışıyor. Bunları yaparken antrenmanlarını hiç aksatmıyor. Birlikte burada yoğun çalışıyoruz. Motivasyonumuz güzel. İnşallah, önümüzde Balkan Şampiyonası var. Oraya katılıp ilk üçe gireceğimize inanıyorum. Sonrasında diğer uluslararası şampiyonalarda ve olimpiyatlarda başarılar kazanmak istiyoruz.'

Hasan Sait Emrem'in hikayesi, çalışma disiplininin ve azminin spordaki karşılığını göstermesi açısından dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemdeki başarıları, genç sporcunun uluslararası arenadaki iddiasını test edecek.

