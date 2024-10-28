DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Süper Lig'de Mihalıççık Belediyespor'u Farkla Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig 9. Haftası Geride Kaldı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında DEPSAŞ Enerji As, kendi evindeMihalıççık Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 36-21 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın Detayları

Maç, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda gerçekleşti. İlk yarıdan itibaren üstün bir oyun sergileyen DEPSAŞ Enerji As, devreyi 17-9 önde kapattı. İkinci yarıda da aynı performansı sergileyerek maçın sonunda 36-21’lik skora ulaştı.

Lig Durumu

Bu galibiyetle birlikte DEPSAŞ Enerji As, ligdeki 6. galibiyetini elde ederek 4. sıraya yükseldi. Öte yandanMihalıççık Belediyespor ise 4. kez yenilerek, haftayı 7. sırada tamamladı.