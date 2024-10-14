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Derin Atakan Avrupa Yelken Şampiyonası'ndan Gümüş Madalya ile Döndü

Derin Atakan, İtalya'da düzenlenen Yelken Şampiyonası'ndan gümüş madalya kazandı, Türkiye'nin gururu oldu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:37
Derin Atakan Avrupa Yelken Şampiyonası'ndan Gümüş Madalya ile Döndü

Derin Atakan'dan Başarı Dolu Bir Performans

Milli yelkenci Derin Atakan, İtalya'da gerçekleştirilen Formula Kite 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Yelken Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Torre Grande kentinde yapılan bu prestijli organizasyonda, Derin Atakan, kadınlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Diğer Milli Sporcuların Performansı

Kadınlar kategorisinde yer alan milli sporculardan Derin Deniz Sorguç, AKUT Spor Kulübü adına yarışarak beşinci sırayı elde etti. Erkekler kategorisinde ise 39 sporcu mücadele etti; Derin Cem Baba (Muğla Ferdi) 24. sırada, Poyraz Aksakal ise Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi adına yarışıp 26. oldu.

Ülkemizi Gururlandıran Sonuçlar

Bu sonuçlar, Türk yelkeninin uluslararası arenada ne denli rekabetçi olduğunu ve sporcularımızın potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor. Derin Atakan ve diğer milli sporcular, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

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