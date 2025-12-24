Devrekani Millet Bahçesi'ne Fitness Salonu Geliyor
Projelendirme tamamlandı, ihale yakında
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi projesi içinde vatandaşların spor yapabileceği bir fitness salonu inşa edilecek.
Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçeye bağlı Bıdık Çayırı mevkiinde başlanan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada salonun projelendirme sürecinin tamamlandığını ve kısa süre içinde yapım ihalesine çıkacaklarını bildirdi.
Bıdık çayırı mevkiinde başladığımız Millet Bahçemizin dahilinde yapacağımız fitness salonumuzun projelendirme işi bitmiş olup yakın bir zamanda yapım ihalesine çıkıyoruz
KASTAMONU’NUN DEVREKANİ İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN MİLLET BAHÇESİ İÇERİSİNE FİTNESSE SALONU İNŞA EDİLECEK.