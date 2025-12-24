DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

Devrekani Millet Bahçesi'ne Fitness Salonu Geliyor

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yapımı süren Millet Bahçesi'ne vatandaşlar için bir fitness salonu inşa edilecek; projelendirme tamamlandı, ihale yakında.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:15
Devrekani Millet Bahçesi'ne Fitness Salonu Geliyor

Devrekani Millet Bahçesi'ne Fitness Salonu Geliyor

Projelendirme tamamlandı, ihale yakında

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi projesi içinde vatandaşların spor yapabileceği bir fitness salonu inşa edilecek.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçeye bağlı Bıdık Çayırı mevkiinde başlanan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada salonun projelendirme sürecinin tamamlandığını ve kısa süre içinde yapım ihalesine çıkacaklarını bildirdi.

Bıdık çayırı mevkiinde başladığımız Millet Bahçemizin dahilinde yapacağımız fitness salonumuzun projelendirme işi bitmiş olup yakın bir zamanda yapım ihalesine çıkıyoruz

KASTAMONU’NUN DEVREKANİ İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN MİLLET BAHÇESİ İÇERİSİNE FİTNESSE SALONU İNŞA...

KASTAMONU’NUN DEVREKANİ İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN MİLLET BAHÇESİ İÇERİSİNE FİTNESSE SALONU İNŞA EDİLECEK.

KASTAMONU’NUN DEVREKANİ İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN MİLLET BAHÇESİ İÇERİSİNE FİTNESSE SALONU İNŞA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Büyükşehir Hemsball'da 4 Gümüş Madalya Kazandı
2
TMOK 2024 Türkiye Fair Play Ödülleri Ataköy'de Sahiplerini Buldu
3
Mehmet Altıparmak: 'Devre Arasında Takviye Yapmamız Lazım' - Sivasspor Transfer Gündemi
4
Devrekani Millet Bahçesi'ne Fitness Salonu Geliyor
5
Asmin Çabas'a Cizre'de Coşkulu Karşılama — U17 Avrupa Gümüşü
6
Sincan Belediyesi Dokuz Kumalak Asya Kupası'na Ev Sahipliği Yaptı
7
beIN SQUAD’ta Kınıkspor ve Diyarbakır Aslan Spor — 25 Aralık’ta beIN SPORTS HABER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı