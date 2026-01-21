Didim, 2025-2026 TYF Yelken Ligi Etaplarına Ev Sahipliği Yapacak

Aydın’ın turistik ilçesi Didim, Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2026 yılı Faaliyet Programı kapsamında yer alan 2025-2026 TYF Yelken Ligi yarışlarına ev sahipliği yapacak. Organizasyon, ulusal ölçekte sporcuları ve yelken tutkunlarını bir araya getirecek.

Etap takvimi ve mekan

Yarışların önemli bölümleri Amfi Tiyatro Yeşil Alanda gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında Türkiye Şampiyonası (3. Ayak Ilca) 3-7 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca program çerçevesinde 21-25 Şubat 2026 tarihlerinde 2. Ayak IQ Foil ve 9-13 Mart 2026 tarihlerinde 2. Ayak Formula Kite & Wingfoil yarışları düzenlenecek.

Milli takım seçmeleri ve kamp

Yarışların 3. ayak etabının ardından milli takım sporcu seçmeleri gerçekleştirilecek ve hemen sonrasında milli takım kampı düzenlenecek. Bu süreç, Türkiye genelinden yetenekli sporcular için belirleyici bir adım olacak.

Spor turizmi ve tanıtım

Organizasyon, Didim’in spor turizmi potansiyeline ve tanıtımına güçlü bir katkı sağlayacak. Yerel dinamikler ve spor organizasyonlarının buluşmasıyla ilçenin ulusal arenadaki görünürlüğü artması bekleniyor.

