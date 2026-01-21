Didim, 2025-2026 TYF Yelken Ligi Etaplarına Ev Sahipliği Yapacak

Didim, 2025-2026 TYF Yelken Ligi'ne ev sahipliği yapacak; Türkiye Şampiyonası, IQ Foil ve Formula Kite & Wingfoil yarışları Amfi Tiyatro Yeşil Alan'da düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:21
Didim, 2025-2026 TYF Yelken Ligi Etaplarına Ev Sahipliği Yapacak

Didim, 2025-2026 TYF Yelken Ligi Etaplarına Ev Sahipliği Yapacak

Aydın’ın turistik ilçesi Didim, Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2026 yılı Faaliyet Programı kapsamında yer alan 2025-2026 TYF Yelken Ligi yarışlarına ev sahipliği yapacak. Organizasyon, ulusal ölçekte sporcuları ve yelken tutkunlarını bir araya getirecek.

Etap takvimi ve mekan

Yarışların önemli bölümleri Amfi Tiyatro Yeşil Alanda gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında Türkiye Şampiyonası (3. Ayak Ilca) 3-7 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca program çerçevesinde 21-25 Şubat 2026 tarihlerinde 2. Ayak IQ Foil ve 9-13 Mart 2026 tarihlerinde 2. Ayak Formula Kite & Wingfoil yarışları düzenlenecek.

Milli takım seçmeleri ve kamp

Yarışların 3. ayak etabının ardından milli takım sporcu seçmeleri gerçekleştirilecek ve hemen sonrasında milli takım kampı düzenlenecek. Bu süreç, Türkiye genelinden yetenekli sporcular için belirleyici bir adım olacak.

Spor turizmi ve tanıtım

Organizasyon, Didim’in spor turizmi potansiyeline ve tanıtımına güçlü bir katkı sağlayacak. Yerel dinamikler ve spor organizasyonlarının buluşmasıyla ilçenin ulusal arenadaki görünürlüğü artması bekleniyor.

AYDIN'IN TURİSTİK İLÇESİ DİDİM’DE TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU’NUN 2026 YILI FAALİYET PROGRAMI...

AYDIN'IN TURİSTİK İLÇESİ DİDİM’DE TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU’NUN 2026 YILI FAALİYET PROGRAMI KAPSAMINDA YER ALAN 2025–2026 TYF YELKEN LİGİ YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Minderde Kayseri Rüzgarı: U17 Grekoromen'de 1 Altın, 2 Bronz
2
Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor
3
Talisca: Taraftar Desteğiyle Aston Villa'dan 3 Puan İstiyoruz
4
Denizlili İremsu Çağlar Snow Bike Türkiye Şampiyonu
5
Didim, 2025-2026 TYF Yelken Ligi Etaplarına Ev Sahipliği Yapacak
6
5 Ayda Ünilig'de Türkiye 3.'sü: Çankırı'lı Fatma Başak Coşer
7
Aydınlı Muay Thai Sporcuları Türkiye Şampiyonalarında Derece Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları